A partire da questa sera su Canale 5, la serie con Sabrina Ferilli racconta la storia di una preside rispettata, coinvolta in un caso di diffusione di un video senza consenso. La fiction affronta temi di dignità, giustizia e coraggio, con un cast di rilievo e un totale di [numero] puntate. Una narrazione che invita a riflettere sui valori e le sfide della vita scolastica e personale.

Una preside stimata, un video diffuso senza consenso e una comunità pronta a giudicare: Sabrina Ferilli torna protagonista questa sera nella fiction di Canale 5 che parla di dignità, giustizia e coraggio. Parte questa sera in prima serata su Canale 5 A testa alta - Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli che porta in TV una storia fortemente contemporanea. Al centro del racconto c'è una donna, preside di un liceo del Lazio, che si ritrova improvvisamente esposta, travolta da uno scandalo mediatico che mette in discussione non solo la sua reputazione, ma anche il suo ruolo pubblico e privato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A testa alta, da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta la serie con Sabrina Ferilli

