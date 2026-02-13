Sabrina Ferilli su RaiUno con Gloria il ritorno Ecco quando!

Sabrina Ferilli torna su RaiUno con il film “Gloria il ritorno”, che sarà trasmesso martedì 3 aprile, dopo aver conquistato il pubblico con la sua interpretazione intensa e autentica.

Gloria Il ritorno conquista Rai 1 con Sabrina Ferilli protagonista assoluta Il nuovo film televisivo arriva martedì 3. Il nuovo film televisivo arriva martedì 3 marzo in prima serata su Rai 1, con visione disponibile anche in streaming su RaiPlay. Protagonista assoluta è Sabrina Ferilli, nei panni di Gloria Grandi, diva capricciosa costretta a rimettere insieme i pezzi della propria vita. Avevamo lasciato Gloria dopo una bugia clamorosa sulla sua salute, detta solo per tornare sotto i riflettori. Una mossa disperata che le si era ritorta contro, trascinandola in un vortice mediatico e giudiziario. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Da mercoledì 7 gennaio, Canale 5 propone la fiction

A Testa Alta – Il coraggio di una donna è la nuova serie con Sabrina Ferilli, che affronta il tema del revenge porn.

Sabrina Ferilli torna a essere #Gloria. La 2ª stagione è un film tv in onda martedì 3 marzo su Rai 1 e troveremo l’attrice viziata, sul viale del tramonto, in carcere. Nel cast Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Claudia Gerini, Pino Strabioli, Francesco Arca #Gloria x.com

