Perugia Meteo | A gennaio record di pioggia degli ultimi 50 anni La mappa | Perugia Umbria sud e Lago

A gennaio, Perugia ha registrato il record di pioggia degli ultimi 50 anni. La quantità di precipitazioni ha colpito soprattutto l’Umbria sud e le zone intorno al Lago, creando problemi alle colture e alle attività locali. Il mese appena concluso si rivela uno dei più piovosi di sempre, con effetti evidenti sulla vita quotidiana e sull’economia della regione.

Michele Cavallucci, dopo aver studiato i dati provenienti dalle centralino sparse sui territori è arrivato a questa conclusione. Tanta acqua scesa dal cielo ma il nostro Trasimeno resta quasi a bocca asciutta Il mese di gennaio è stato un mese importantissimo per il futuro prossimo del nostro territorio: sia a livello umano che economico, in particolare per l'agricoltura, ed ambientale. Il record riguarda la quantità di pioggia (che va sommata alle diverse nevicate abbondanti sull'Appennino umbro) caduta nei 31 giorni appena trascorsi. L'associazione Perugia-Meteo, dopo aver analizzato i dati provenienti dalle postazioni sempre più presenti sui vari territori, ha scritto una prima parte del dossier che pubblicherà sul nuovo sito in allestimento: nella quale si evince che gennaio è stato il mese più piovoso degli ultimi 50 anni.

