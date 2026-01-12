Fiorentina Pistoiese quel memorabile derby del 1954 interrotto per… gli ufo!

Il derby Fiorentina-Pistoiese del 1954 è ricordato non solo per l’incontro sportivo, ma anche per un episodio straordinario: l’interruzione causata da un presunto avvistamento di UFO. Con circa 10.000 testimoni, l’evento ha suscitato grande interesse e rimane uno dei casi più discussi nella storia del calcio italiano, un episodio che va oltre il campo e alimenta il mistero di un avvenimento ancora oggi oggetto di analisi e curiosità.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.