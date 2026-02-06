Cultura della legalità a scuola | i carabinieri incontrano gli studenti a Erba

I carabinieri di Como sono arrivati a Erba per parlare di legalità con gli studenti. Hanno incontrato gli studenti dell’istituto Alessandro Manzoni, portando avanti la campagna di sensibilizzazione. L’obiettivo è spiegare l’importanza di rispettare le regole e promuovere comportamenti corretti tra i giovani.

Nei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale di Como hanno fatto tappa a Erba per un nuovo appuntamento della campagna “Cultura della legalità”, con un incontro formativo ospitato dall’istituto di istruzione superiore paritario Alessandro Manzoni.L’iniziativa rientra in un percorso che.🔗 Leggi su Quicomo.it

A Torella dei Lombardi, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell'Istituto

Nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si svolgono anche quest’anno incontri nella provincia di Avellino.

