Ore d’ansia per gli studenti riminesi bloccati a Dubai dopo l’escalation militare Siamo in costante contatto

Quattro studenti provenienti da Rimini si trovano ancora a Dubai, dove sono rimasti bloccati a causa della chiusura dello spazio aereo in risposta all’escalation militare in Medio Oriente. La loro situazione ha generato molta preoccupazione tra familiari e amici, mentre i ragazzi sono in costante contatto con le autorità italiane e locali. La vicenda ha suscitato attenzione a livello locale e mediatico.

Rimini, 2 marzo 2026 – Resta alta l’attenzione sui quattro studenti riminesi bloccati a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo seguita all’escalation militare in Medio Oriente. I ragazzi si trovavano negli Emirati per partecipare al progetto formativo ‘L’Ambasciatore del futuro’, una simulazione diplomatica che coinvolge 150 studenti provenienti da tutta Italia. Il rientro era previsto sabato, ma la situazione internazionale ha imposto lo stop ai voli. Gli studenti sono stati trasferiti in hotel e si trovano in condizioni di sicurezza, accompagnati dai tutor. Le famiglie sono state rassicurate, ma la preoccupazione resta alta. Guerra e cieli chiusi, circa 60mila italiani nell'area del Golfo La vicenda è seguita a livello nazionale con un raccordo diretto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero degli Affari Esteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giovani reggini bloccati a Dubai dopo i raid iraniani, Scarcella: "Stanno bene, siamo in costante contatto"“Siamo in costante contatto con i nostri concittadini e con la Farnesina: i ragazzi stanno bene, sono al sicuro e stanno seguendo tutte le...

Attacco all’Iran. Studenti riminesi bloccati a Dubai. Trasferiti in un hoteldi Aldo Di Tommaso C’è anche una comitiva di studenti riminesi tra gli italiani bloccati a Dubai per la chiusura dello spazio aereo.

