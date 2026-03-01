Anche studenti e insegnanti dell' Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco tra gli Italiani bloccati a Dubai

Nove studenti e due insegnanti dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco sono rimasti bloccati a Dubai a causa dei bombardamenti e della crisi in Medio Oriente. La situazione ha impedito loro di tornare in Italia, creando una difficile attesa per il rientro. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione e si stanno attivando per fornire assistenza.

Ci sono anche nove studenti e due insegnanti dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco tra gli italiani bloccati a Dubai a seguito dei bombardamenti e della grave crisi in Medio Oriente. Gli 11 componenti la delegazione della scuola superiore IMA stanno tutti bene e sono in costante contatto con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Gli italiani bloccati a Dubai, non solo Crosetto e BigMama. Le squadre di volley e i 200 studenti. Parla una 19enne: «Anche 5-6 bombe ogni mezz’ora»Ci sono centinaia di italiani rimasti a terra a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo, dopo che l’Iran ha iniziato a colpire diversi paesi del...

Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente: anche 200 studenti impegnati in un progetto a DubaiSono migliaia i cittadini italiani bloccati in queste ore in Medio Oriente dopo che l’Iran ha risposto all’attacco di Usa e Israele con attacchi a...

Studenti lecchesi bloccati a Dubai: Stiamo bene, ma vogliamo rientrare in Italia al più prestoIl gruppo dell’istituto Maria Ausiliatrice fa parte dei 204 studenti italiani che partecipa al programma internazionale World Student Connection. La Farnesina sta seguendo da vicino la situazione ... ilgiorno.it

