Rdc il gruppo ribelle M23 annuncia il ritiro da Uvira su richiesta degli Stati Uniti
Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, ha dichiarato il ritiro delle proprie truppe da Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti. La decisione arriva in seguito alle accuse di violazione dell’accordo di pace e rappresenta un passo importante nella situazione di instabilità nella regione.
Congo, capo del Movimento ribelle M23 Cessate il fuoco contro l'esercito
Il gruppo ribelle M23 avanza nell’est della Rdc, il Burundi accusa il Ruanda - Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, sta avanzando nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e minaccia ormai la città di Uvira, vicino al confine con il Burundi. internazionale.it
Repubblica Democratica del Congo: ribelli catturano soldati burundesi Il gruppo ribelle della Repubblica Democratica del Congo, M23 – secondo diversi rapporti sostenuto dal Ruanda – ha catturato centinaia di soldati burundesi. A dare la notizia è Patrick Bu - facebook.com facebook
