Rdc il gruppo ribelle M23 annuncia il ritiro da Uvira su richiesta degli Stati Uniti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, ha dichiarato il ritiro delle proprie truppe da Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti. La decisione arriva in seguito alle accuse di violazione dell’accordo di pace e rappresenta un passo importante nella situazione di instabilità nella regione.

rdc il gruppo ribelle m23 annuncia il ritiro da uvira su richiesta degli stati uniti

© Internazionale.it - Rdc, il gruppo ribelle M23 annuncia il ritiro da Uvira su richiesta degli Stati Uniti

Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, ha annunciato il suo ritiro da Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti, che avevano denunciato una violazione dell’accordo di pace. Leggi. Internazionale.it

Congo, capo del Movimento ribelle M23 Cessate il fuoco contro l'esercito

Video Congo, capo del Movimento ribelle M23 Cessate il fuoco contro l'esercito
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

rdc gruppo ribelle m23Rdc, il gruppo ribelle M23 annuncia il ritiro da Uvira su richiesta degli Stati Uniti - Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, ha annunciato il suo ritiro da Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti, che avevano denunciato u ... internazionale.it

rdc gruppo ribelle m23Il gruppo ribelle M23 avanza nell’est della Rdc, il Burundi accusa il Ruanda - Il gruppo ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese, sta avanzando nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e minaccia ormai la città di Uvira, vicino al confine con il Burundi. internazionale.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.