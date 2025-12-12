Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi Trump è interessato al petrolio venezuelano?

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro sei navi sospettate di trasportare petrolio venezuelano, in un'azione che segue il sequestro di una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Questa escalation si inserisce nel contesto delle tensioni tra Washington e Caracas, con possibili implicazioni sulla politica energetica e sulle strategie del presidente Trump.

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni ad altre sei navi che si dice trasportino petrolio venezuelano, il giorno dopo aver sequestrato una petroliera al largo delle coste del Paese. Sono state imposte sanzioni anche ad alcuni parenti del presidente venezuelano Nicolás Maduro e ad aziende associate a quello che Washington definisce il suo regime illegittimo. Il leader venezuelano Nicolás Maduro afferma che la crescente pressione degli Stati Uniti è dovuta a un fattore: Trump vuole impossessarsi delle vaste riserve di petrolio della nazione sudamericana. Questa settimana l’esercito americano ha sequestrato una petroliera che presumibilmente trasportava petrolio venezuelano, trasportato in violazione delle sanzioni statunitensi, e ha minacciato di intervenire contro altre navi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi, Trump è interessato al petrolio venezuelano?

E' stato estradato negli Stati Uniti dopo essere fuggito in Montenegro, dove era stato arrestato. - facebook.com Vai su Facebook

In un incontro coi giornalisti, Volodymyr Zelensky rivela che gli Stati Uniti stanno chiedendo a Kyiv di ritirare le truppe ucraine dall’ultima porzione del Donbas ancora sotto il loro controllo, per trasformarla in una "zona economica libera smilitarizzata". Chi la ge Vai su X

Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi, Trump è interessato al petrolio venezuelano? - Gli analisti affermano che la Chevron sarebbe tra i paesi più favoriti nel caso in cui gli Stati Uniti ... Segnala msn.com

Trump ha imposto nuove sanzioni contro il Venezuela - L’amministrazione di Donald Trump ha aumentato le sanzioni contro il Venezuela, in un contesto in cui da mesi gli Stati Uniti stanno esercitando grosse pressioni con l’intento di danneggiare il paese ... Segnala ilpost.it

US sanctions 6 leaders of Tren de Aragua gang. What does that mean?

Video US sanctions 6 leaders of Tren de Aragua gang. What does that mean? Video US sanctions 6 leaders of Tren de Aragua gang. What does that mean?