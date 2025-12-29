La situazione in Israele rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà e delle tensioni che caratterizzano il contesto globale attuale. La presentazione di Francesca Albanese, tenuta alla scuola del Fatto Quotidiano nel corso sulla costruzione della pace, invita a riflettere sulle sfide internazionali e sulla complessità dei processi di dialogo e risoluzione dei conflitti in un mondo in costante evoluzione.

di Felice Musicco Ho ascoltato la recente presentazione di Francesca Albanese alla scuola del Fatto Quotidiano, conclusione del corso sulla costruzione della Pace. Ha effettuato un excursus storico, basato sui suoi studi, delle origini del conflitto israelo-palestinese a partire da progetto iniziale post seconda guerra mondiale. Tale progetto è stato definito una impresa coloniale occidentale che ancora si perpetua. Lo Stato israeliano è stato presentato come una democrazia assolutamente imperfetta, a carattere militare. La risoluzione internazionale del conflitto è stata considerata estremamente problematica, anche per le implicazioni economiche e capitalistiche che coinvolgono anche le democrazie occidentali e i loro rapporti con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la situazione di Israele mi sembra a tutti gli effetti emblematica della crisi mondiale in atto

Leggi anche: Perché il principe George è diventato un working Royal a tutti gli effetti

Leggi anche: Piazza Affari ai massimi dal 2001: superati gli effetti della crisi finanziaria

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Perché la situazione di Israele mi sembra a tutti gli effetti emblematica della crisi mondiale in atto - palestinese tra democrazia imperfetta e complessità geopolitica dopo gli eventi del 2023 ... ilfattoquotidiano.it