Perché la situazione di Israele mi sembra a tutti gli effetti emblematica della crisi mondiale in atto
La situazione in Israele rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà e delle tensioni che caratterizzano il contesto globale attuale. La presentazione di Francesca Albanese, tenuta alla scuola del Fatto Quotidiano nel corso sulla costruzione della pace, invita a riflettere sulle sfide internazionali e sulla complessità dei processi di dialogo e risoluzione dei conflitti in un mondo in costante evoluzione.
di Felice Musicco Ho ascoltato la recente presentazione di Francesca Albanese alla scuola del Fatto Quotidiano, conclusione del corso sulla costruzione della Pace. Ha effettuato un excursus storico, basato sui suoi studi, delle origini del conflitto israelo-palestinese a partire da progetto iniziale post seconda guerra mondiale. Tale progetto è stato definito una impresa coloniale occidentale che ancora si perpetua. Lo Stato israeliano è stato presentato come una democrazia assolutamente imperfetta, a carattere militare. La risoluzione internazionale del conflitto è stata considerata estremamente problematica, anche per le implicazioni economiche e capitalistiche che coinvolgono anche le democrazie occidentali e i loro rapporti con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Perché il principe George è diventato un working Royal a tutti gli effetti
Leggi anche: Piazza Affari ai massimi dal 2001: superati gli effetti della crisi finanziaria
Perché la situazione di Israele mi sembra a tutti gli effetti emblematica della crisi mondiale in atto - palestinese tra democrazia imperfetta e complessità geopolitica dopo gli eventi del 2023 ... ilfattoquotidiano.it
“Alcuni bulli lo sono perché hanno alle spalle una situazione difficile. Ma... Ho avuto dei bulli alle medie e delle bulle al liceo, che avevano una famiglia solida, affetto, soldi, voti altissimi... Il mio difetto Non essere benestante come loro, avere un padre operai - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.