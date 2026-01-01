Cade da un’altezza di 10 metri mentre taglia legna | ferito 71enne

Un uomo di 71 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere caduto da una parete rocciosa di circa 10 metri mentre stava tagliando legna. L’incidente è avvenuto in un’area rurale, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. Le condizioni dell’uomo sono ancora in corso di valutazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è ferito mentre stava tagliando la legna questa mattina, cadendo da una parete rocciosa da un'altezza di circa 10 metri. È accaduto a Faicchio, in un terreno privato. L'uomo, di 71 anni, originario di Torrecuso ma residente a Telese Terme, è stato soccorso immediatamente dal personale del 118 giunto sul posto. Il malcapitato era comunque cosciente. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per aiutare l'uomo nelle operazioni di soccorso.

