Gli americani bocciano Trump | solo un cittadino Usa su quattro approva l’attacco all’Iran

Negli Stati Uniti, solo il 25% della popolazione approva l'attacco all’Iran avviato dall'amministrazione Trump. La maggior parte dei cittadini si è espressa contro l’operazione militare, che coinvolge anche Israele. I sondaggi rivelano un divario tra le decisioni prese dal governo e le opinioni dell’opinione pubblica. La situazione evidenzia una distanza tra le scelte politiche e le preferenze dei cittadini americani.

La guerra all’Iran intrapresa dagli Usa di Donald Trump potrebbe costare caro al presidente statunitense in termini di consenso dal momento che un americano su quattro è contrario alla campagna militare intrapresa insieme a Israele. È quanto emerge da un sondaggio a cura di Reuters-Ipsos condotto su 1.282 intervistati secondo cui solamente il 27% è a favore dell’operazione bellica. Il 43 per cento degli intervistati è contrario mentre il 29% è indeciso. Tra i favorevoli, inoltre, il 55% sono elettori repubblicani con la base Maga che è divisa tra l’ala interventista e quella più isolazionista. Ma c’è un dato, forse, ancora più significativo. Il 56% degli intervistati, infatti, ritiene che Trump sia troppo incline all’uso della forza. 🔗 Leggi su Tpi.it

