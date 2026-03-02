Solo il 27% degli americani approva l’attacco all’Iran Per il 56% Trump è troppo incline all’uso della forza

Nella mattinata del 28 febbraio, missili statunitensi e israeliani sono stati lanciati su diverse città dell’Iran, tra cui la capitale Teheran. Secondo un sondaggio, solo il 27% degli americani approva questa azione, mentre il 56% ritiene che l’ex presidente Trump fosse troppo incline all’uso della forza. L’attacco ha coinvolto più città e ha causato danni in varie aree del Paese.

L'attacco all'Iran è arrivato la mattina del 28 febbraio: un'alba segnata dal coordinamento di missili statunitensi e israeliani che si sono abbattuti su diverse città del Paese, oltre alla capitale Teheran. Negli Stati Uniti però, l'intelligence non aveva nessuna avvisaglia del fatto che il regime degli Ayatollah fosse in procinto di attaccare chicchessia, né che si stesse dotando di una bomba atomica. E ora anche alcuni funzionari del Pentagono, parlando davanti al Congresso, hanno dichiarato che nessuna informazione in mano alla Difesa americana indicava la possibilità di un attacco di Khamenei agli Usa.