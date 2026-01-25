Maltempo in Calabria Squillaci | Il Governo ha risposto con rapidità e fatti concreti

In seguito alle recenti condizioni di maltempo in Calabria, il Governo ha intervenuto prontamente con misure concrete per far fronte ai danni. L’azione si è manifestata sin dalle prime ore dell’emergenza, con interventi mirati nelle zone più colpite, come Reggio Calabria e la fascia jonica. Questa risposta tempestiva mira a supportare la ripresa e a ripristinare la normalità nelle aree interessate dall’evento atmosferico.

"Un intervento rapido, concreto e visibile sin dalle prime ore dell’emergenza. Di fronte ai gravi danni causati dagli eventi atmosferici che hanno colpito la Calabria, e in particolare la provincia di Reggio Calabria e la fascia jonica, il Governo ha messo in campo una risposta tempestiva.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

