Giulia De Lellis smentisce la crisi con Tony Effe la dedica | È l’amore della mia vita

Giulia De Lellis ha condiviso parole di affetto per Tony Effe, smentendo le voci di crisi nella loro relazione. In occasione del suo trentesimo compleanno, ha pubblicato sui social alcune storie in cui ha riflettuto sulla sua vita, sottolineando l’importanza del suo rapporto con Effe. La dedica pubblica evidenzia un legame stabile e positivo, contraddicendo le notizie di tensioni o problemi tra i due.

Parole piene d'amore di Giulia De Lellis per Tony Effe, la dedica scaccia le voci di crisi. Giulia De Lellis festeggia oggi il suo trentesimo compleanno, ieri sera sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune storie dove ha fatto un bilancio sulla sua vita. Storia Ig di Giulia De Lellis (Scree Ig stories @giuliadelellis103) Ad oggi è davvero felice e serena, si sente fortunata perché ha una famiglia che ama follemente e svolge un lavoro che ama. Non è mancato un riferimento anche al compagno, Tony Effe, in uno scatto che lo ritrae con la piccola Priscilla ha scritto: "Ho la bambina dei miei sogni e il suo papà è l'amore della mia vita.

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno rotto? Lei rompe il silenzio: “Ecco la verità” - Giulia De Lellis è al settimo cielo o, per dirla con le sue parole, “in paradiso”. gossipetv.com

Giulia De Lellis e Tony Effe in piena crisi? “Lei pensa all’ex fidanzato”/ Gossip esplode ma arriva smentita - "Lei pensa all'ex fidanzato" Spuntano rumors, gossip esplode ma arriva smentita: cosa sta succedendo ... ilsussidiario.net

Giulia De Lellis ha compiuto 30 anni e non poteva che festeggiare in modo speciale. Cosa ha organizzato Tony Effe per stupirla facebook

