L' attrice americana diventa Global Brand Ambassador del marchio di haircare professionale
Un’attrice americana è stata nominata Global Brand Ambassador di un marchio di haircare professionale. La sua scelta riflette l’impegno del brand nel valorizzare l’autenticità e la naturalezza dei capelli, sottolineando l’importanza di lasciarli liberi di esprimersi. Questa collaborazione mira a promuovere prodotti che rispettano la salute e la bellezza naturale, offrendo a ogni individuo la possibilità di raccontare la propria storia attraverso i propri capelli.
«C ’è una vera libertà nel lasciare che i capelli siano semplicemente se stessi e raccontino la propria storia. Per me, questo è il vero significato della bellezza: essere autentici e abbracciare pienamente chi siamo ». Queste le parole di Demi Moore come nuova Global Brand Ambassador di Kérasta, brand haircare professionale dedicato alla cura dei capelli. Conosciuta per la sua presenza magnetica e lo spirito temerario, nella nuova campagna firmata dai fotografi i fotografi Inez e Vinoodh, l ‘attrice 63enne incarna la femminilità libera nella sua forma più ispiratrice. Un’icona dai capelli lunghi nero corvino simbolo di bellezza senza tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: L'attrice è la nuova Ambassador di Kérastase, e non a caso: chi meglio di lei, con i suoi splendidi capelli, potrebbe rappresentare un brand haircare?
Leggi anche: Tennis, Jasmine Paolini diventa official brand ambassador Fulfil
Global mixology: dal gin con Parker allo zero alcol di Elton John; Estée Lauder chiama Daisy Edgar-Jones come global brand ambassador.
Sarah Jessica Parker: «Cosa ho in comune con il gin? I 'no' che rendono migliori». L'attrice protagonista di uno spot già cult - Tanqueray, «il gin dei 300 no», punta sulla star americana per celebrare i «presunti» fallimenti come leva di identità, creatività e posizionamento culturale ... corriere.it
Con l’exploit di ‘Avatar: Fuoco e Cenere’, l’attrice americana supera quota 16 miliardi e 800 mila dollari: è il maggior incasso cumulativo nella storia del cinema. Samuel L. Jackson il primo tra gli uomini, ma al tezo posto Leggi l'articolo #ZoeSaldaña facebook
All'attrice americana, 53 anni, è stata diagnosticata la malattia nel 2018. Oggi Selma Blair conferma in una nuova intervista che il suo stato di salute è finalmente stabile e racconta com'è arrivata a questo insperato traguardo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.