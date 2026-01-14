L' attrice americana diventa Global Brand Ambassador del marchio di haircare professionale

Un’attrice americana è stata nominata Global Brand Ambassador di un marchio di haircare professionale. La sua scelta riflette l’impegno del brand nel valorizzare l’autenticità e la naturalezza dei capelli, sottolineando l’importanza di lasciarli liberi di esprimersi. Questa collaborazione mira a promuovere prodotti che rispettano la salute e la bellezza naturale, offrendo a ogni individuo la possibilità di raccontare la propria storia attraverso i propri capelli.

«C ’è una vera libertà nel lasciare che i capelli siano semplicemente se stessi e raccontino la propria storia. Per me, questo è il vero significato della bellezza: essere autentici e abbracciare pienamente chi siamo ». Queste le parole di Demi Moore come nuova Global Brand Ambassador di Kérasta, brand haircare professionale dedicato alla cura dei capelli. Conosciuta per la sua presenza magnetica e lo spirito temerario, nella nuova campagna firmata dai fotografi i fotografi Inez e Vinoodh, l ‘attrice 63enne incarna la femminilità libera nella sua forma più ispiratrice. Un’icona dai capelli lunghi nero corvino simbolo di bellezza senza tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

