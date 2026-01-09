Per la campagna di Victoria’s Secret dedicata a San Valentino, Hailey Bieber si ispira a Gisele Bündchen, simbolo di eleganza senza tempo. La collezione più romantica dell’anno si presenta con linee semplici e raffinate, pensate per celebrare l’amore e la femminilità. Un’interpretazione moderna di un classico, ideata per essere indossata con naturalezza e stile durante questa stagione speciale.

San Valentino si avvicina e Victoria’s Secret scopre le carte per la collezione più romantica dell’anno. Il brand di lingerie ha scelto Hailey Bieber come testimonial, rendendo allo stesso tempo omaggio a uno degli Angeli più iconici della sua storia: Gisele Bündchen. Un’operazione che gioca sulla nostalgia e sull’immaginario fashion dei primi anni Duemila, rivisitandolo in chiave contemporanea. Hailey Bieber rende omaggio all’icona Gisele Bündchen per Victoria’s Secret. Nel breve video condiviso sul profilo Instagram del marchio, Hailey Bieber – modella, imprenditrice e fondatrice del brand beauty Rhode – è ripresa mentre, adagiata in una cassetteria, si passa lo smalto sulle unghie dei piedi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Hailey Bieber come Gisele Bündchen per la campagna di Victoria’s Secret

Leggi anche: Hailey Bieber protagonista della campagna di San Valentino di Victoria’s Secret

Leggi anche: Il Segreto della Pelle Perfetta di Hailey Bieber: Scopri perché Hailey Dice No al Botox

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Due modelle sul comò: Hailey Bieber omaggia Gisele Bündchen per Victoria’s Secret - Hailey Bieber reinterpreta l’iconico scatto di Gisele Bündchen, per la campagna di San Valentino 2026 di Victoria's Secret ... rumors.it