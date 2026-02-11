Due tunisini sono finiti in manette a Roma. Gestivano lo spaccio di droga attraverso app di messaggistica e usavano anche un block notes per tenere traccia degli acquirenti. La polizia ha scoperto tutto e li ha arrestati.

Due arresti e oltre un chilo e mezzo di droga sequestrata: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Due cittadini tunisini sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che avevano organizzato una centrale di smistamento della droga in un appartamento in via Ostiense, gestendo gli ordini tramite applicazioni di messaggistica istantanea. La segnalazione su YouPol a Roma Il blitz e l'arresto dei due pusher Il sequestro della droga e del denaro La gestione degli ordini tramite app di messaggistica La segnalazione su YouPol a Roma Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie a una segnalazione anonima ricevuta tramite l’applicazione YouPol. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gestivano lo spaccio attraverso app di messaggistica istantanea a Roma, arrestati due pusher

