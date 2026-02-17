Selezione Under 18 di serie D Tra i convocati anche tre giocatori di Aquila Montevarchi e Terranuova Traiana

Il nome di Gabriele Fantoni, Alessandro Galeota e Francesco Galastri è stato scelto per rappresentare la loro squadra alla selezione Under 18 di Serie D, a causa delle ottime prestazioni dimostrate in campionato. La convocazione arriva dopo aver dimostrato di saper reggere la pressione di partite importanti e di possedere un buon talento tecnico. Domenica scorsa, i tre giocatori sono stati chiamati a partecipare al raduno di Como, che si svolgerà tra il 23 e il 25 febbraio, con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità e farsi notare dai club di categoria superiore.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – I giovani talenti di Aquila Montevarchi e Terranuova Traiana si mettono in mostra: tra i ventidue convocati per il terzo e ultimo raduno stagionale della selezione Under 18 della Serie D, in programma a Como dal 23 al 25 febbraio, spiccano i centrocampisti Alessandro Galeota e Francesco Galastri dell'Aquila Montevarchi e l'attaccante Gabriele Fantoni del Terranuova Traiana. I ragazzi lavoreranno intensamente sotto la guida del selezionatore Giuliano Giannichedda, preparando la squadra in vista della 76^ edizione della Viareggio Cup. Il raduno si concluderà mercoledì 25 febbraio alle 11.