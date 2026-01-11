Valdarnesi in campo Pareggi per Montevarchi Terranuova Traiana e Figline Travolta la Sangiovannese

Nel weekend delle squadre valdarnesi, sono arrivati risultati diversi: Montevarchi e Terranuova Traiana hanno ottenuto pareggi, mentre il Figline ha concluso la partita senza vittorie. La Sangiovannese, invece, ha subito una pesante sconfitta contro l’Antella. Gli incontri hanno evidenziato un andamento vario delle compagini locali, confermando l’equilibrio e le sfide intense del campionato.

Al "Matteini" finisce 1-1 il match contro i fiorentini e nonostante il pareggio i biancorossi consolidano una classifica che assume contorni sempre più importanti, rappresentando una delle sorprese più brillanti del campionato. La gara si sblocca al 21' del primo tempo, quando Davide Sesti firma la rete che vale i tre punti. L'attaccante del Terranuova Traiana, sempre più protagonista di una stagione di altissimo livello, capitalizza l'occasione e indirizza un match giocato con ordine e personalità dalla compagine valdarnese, capace poi di gestire il vantaggio fino al 90' quando però un gol di Totaro gela il Matteini regalando allo Scandicci un pareggio quasi insperato.

