Porti Barattoni | Sospendere la riforma per un confronto con gli enti

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha annunciato la sospensione della riforma dei porti per avviare un confronto con gli enti coinvolti. Dopo un anno record di movimentazioni e il mantenimento della posizione tra i primi cinque scali italiani, si evidenziano le sfide legate all’instabilità geopolitica e alla crisi industriale, che richiedono misure stabili e condivise per garantire la competitività del sistema portuale.

Un anno da record, ma anche la necessità di misure che garantiscano competitività e punti fermi. Chiuso il 2025 con un record storico di oltre 28 milioni di tonnellate di merci movimentate e la conferma tra primi cinque scali italiani, "frutto di un impegno collettivo", sul porto di Ravenna, secondo il sindaco Alessandro Barattoni, si allungano le ombre dell'" instabilità geopolitica " cui si aggiungono "31 mesi consecutivi di calo della produzione industriale in Italia" e soprattutto la " riforma della legge sui porti che il Governo intende varare tramite decreto centralizzando le funzioni delle Autorità di Sistema Portuale in vista della creazione di una 'Porti d'Italia Spa'".

