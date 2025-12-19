Auto in piazza Zattini Ascom | Deve decidere la politica non i tecnici C' è fretta solo per i supermercati

In piazza Saffi, le auto tornano dopo le 18 in via sperimentale, suscitando dibattito sulla gestione del traffico. Zattini di Ascom sottolinea che le decisioni devono spettare alla politica, non ai tecnici, evidenziando una fretta che coinvolge solo i supermercati. Il consiglio comunale ha approvato una mozione della maggioranza per valutare la fattibilità dell’operazione, aprendo nuove possibilità per la mobilità urbana.

Automobili in piazza Saffi, in via sperimentale, dopo le 18. Il consiglio comunale ha approvato la mozione della maggioranza che incarica i tecnici di effettuare valutazioni sulla fattibilità dell'operazione. Non cambia opinione, rispetto a quanto dichiarato già alcune settimane fa, Alberto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Auto in piazza, Zattini (Ascom): "Deve decidere la politica. No allo scaricabarile ai tecnici comunali"

Leggi anche: Auto in piazza, Zattini (Ascom): "Bene la proposta della Lega. Ma arriva dieci anni dopo Confcommercio"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L’Ascom: "Auto in piazza, si cominci in settembre" - Magari un paio d’ore, così da dare modo alle persone di poter fare una passeggiata e fare acquisti. ilrestodelcarlino.it

Si rilancia l’idea delle auto in piazza: "Corsi Mazzini e Repubblica, via la ztl" - Non solo ferie agostane: il problema della desertificazione del centro storico è ben più annoso e complesso e ha poco a che vedere con il periodo delle vacanze estive. ilrestodelcarlino.it

Forlì, Ascom: “Il centro storico è malato e nessuno ha capito la gravità della situazione” - Il centro storico di Forlì resta al centro del dibattito pubblico cittadino. corriereromagna.it