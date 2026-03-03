Giovani e istituzioni | il Ministro Zangrillo a Parma per il futuro della Pubblica Amministrazione

Oggi a Parma si è svolto l’evento di lancio di “PROSSIMA – LA PA DI NUOVA GENERAZIONE” al Palazzo del Governatore. Il Ministro Zangrillo ha partecipato, coinvolgendo giovani e istituzioni in un confronto sul futuro della Pubblica Amministrazione. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti di enti pubblici e giovani professionisti, pronti a discutere di innovazione e riforme.

L’evento ha visto il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, professionisti del settore pubblico e giovani under 35, insieme al Consiglio Locale dei Giovani di Parma Si è tenuto oggi, martedì 3 marzo al Palazzo del Governatore di Parma, l’evento di lancio di “PROSSIMA – LA PA DI NUOVA GENERAZIONE”. L’iniziativa, promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo con il supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica, è finalizzata a rafforzare l’attrattività del lavoro pubblico tra le nuove generazioni. Il progetto propone un percorso di orientamento civico e professionale rivolto a studenti delle scuole secondarie, ITS Academy e giovani under 25, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo delle istituzioni e del valore del servizio pubblico nello sviluppo del Paese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

