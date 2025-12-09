Formazione merito e reclutamento | i tre pilastri indicati dal ministro Zangrillo per la nuova Pubblica amministrazione
Il ministro Zangrillo sottolinea l'importanza di tre pilastri fondamentali per la nuova Pubblica amministrazione: formazione, merito e reclutamento. In un contesto di profonde trasformazioni, queste direttrici rappresentano elementi chiave per rafforzare le competenze tecniche e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, rispondendo alle sfide di un settore in evoluzione.
La Pubblica amministrazione attraversa una fase di trasformazione che richiede competenze tecniche e capacità di interpretare la complessità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Pa: Zangrillo, lavoriamo su reclutamento, formazione e merito - 'Reclutamento, formazione e merito sono i tre pilastri su cui stiamo lavorando per una Pubblica amministrazione sempre piu' moderna, efficiente e al servizio ... Da ilsole24ore.com
