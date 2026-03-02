Udito a rischio per 1 mld di giovani le iniziative di Amplifon nel World Hearing Day
Nel mondo, più di 1,5 miliardi di persone vivono con problemi di udito, cifra destinata a salire a 2,5 miliardi entro il 2050. Tra queste, oltre 1 miliardo di giovani sotto i 35 anni sono a rischio a causa dell’eccessiva esposizione al rumore. In occasione del World Hearing Day, Amplifon ha annunciato alcune iniziative per sensibilizzare sulla tutela dell’udito.
(Adnkronos) – Nel mondo oltre 1,5 miliardi di persone (che saliranno a 2,5 miliardi entro il 2050) convivono con un calo dell'udito, con oltre 1 miliardo di giovani under 35 a rischio a causa dell'eccessiva esposizione al rumore. Dati Oms citati da Amplifon alla vigilia della Giornata mondiale dell'udito in calendario domani, 3 marzo. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: In occasione del World Cancer Day scopriamo le iniziative sul territorio nazionale cui aderire e come finanziare la ricerca
Leggi anche: Nel corpo di Agata: alla Feltrinelli di Catania un incontro per il World Cancer Day
Tutti gli aggiornamenti su World Hearing Day.
Discussioni sull' argomento GIORNATA MONDIALE DELL’UDITO, IL LAVORO E L’IMPEGNO DEI PROFESSIONISTI DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI; La perdita dell’udito si può prevenire?.
Udito a rischio per 1 mld di giovani, le iniziative di Amplifon nel World Hearing DayNel mondo oltre 1,5 miliardi di persone (che saliranno a 2,5 miliardi entro il 2050) convivono con un calo dell'udito, con oltre 1 miliardo di giovani under 35 a rischio a causa dell'eccessiva esposiz ... adnkronos.com
MORMORA passeggiate silenziose a Brescia per la Giornata mondiale dell’uditoL'iniziativa si propone di promuovere la conoscenza delle problematiche legate ai disturbi uditivi, sensibilizzando l’importanza della prevenzione e della cura della sordità attraverso passeggiate tea ... quibrescia.it
GIORNATA MONDIALE DELL’UDITO, IL LAVORO E L’IMPEGNO DEI PROFESSIONISTI DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI Il 3 marzo 2026 ricorre la Giornata Mondiale dell’Udito (World Hearing Day), istituita dall’Organizzazione Mondiale dell - facebook.com facebook
Il Direttore Generale Guido Beccagutti, ha partecipato alla XI edizione della Maratona dell’Udito, promossa da Udito Italia Onlus in collaborazione con @WHO per celebrare il World Hearing Day. Tema centrale di quest’anno: garantire cure uditive universali ai x.com