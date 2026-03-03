Giornata internazionale della donna il 9 marzo scatta lo sciopero generale

Il 9 marzo si terrà uno sciopero generale proclamato dai sindacati in occasione della Giornata internazionale della donna. La protesta coinvolge quasi tutti i settori, sia pubblici che privati, e rappresenta una mobilitazione di vasta portata. La giornata mira a mettere in evidenza le richieste e le istanze dei lavoratori che aderiscono all'agitazione.

In occasione della Giornata internazionale della donna, i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale che coinvolge quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. La mobilitazione è in programma per la giornata di lunedì 9 marzo. Tutti i comparti sono interessati: dai trasporti alla scuola passando per la sanità. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali Confederazione Usb, Slai Cobas per il sindacato di classe, Usi, Clap Camere del Lavoro Autonomo e Precario e dalle sigle aderenti Usb Pi, Cub Sur per l'intera giornata. La protesta è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali e coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

