Atrani l’8 marzo giornata internazionale della donna | analisi confronti e riflessioni

Ad Atrani, domenica 8 marzo, si svolgerà un evento dedicato alla Giornata internazionale della donna. Alle ore 11.00, la cittadina della Costiera Amalfitana ospiterà momenti di confronto e riflessione, coinvolgendo la comunità locale. La giornata rappresenta un’occasione per approfondire temi legati ai diritti e alle sfide che le donne affrontano oggi. L’iniziativa mira a sensibilizzare e promuovere il dibattito pubblico.

Domenica 8 marzo, alle ore 11.00, ad Atrani – Costiera Amalfitana – si celebrerà la “Giornata internazionale dei diritti della donna”. Una ricorrenza internazionale che, in tale data, ogni anno intende sottolineare il riconoscimento dei diritti delle donne e, in particolare, il processo di emancipazione che le ha viste conseguire risultati significativi in ambito sociale, economico, politico e culturale, portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze. Associata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – istituita il 17 dicembre 1999 e con caduta annuale il 25 novembre – detta ricorrenza si rapporta anche alla “Giornata mondiale della Tolleranza zero contro le Mutilazioni genitali femminili” decretata per il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atrani, l’8 marzo giornata internazionale della donna: analisi, confronti e riflessioni Leggi anche: Giornata internazionale della donna: 9 cose da sapere per celebrare l’8 Marzo 8 Marzo: un calendario di eventi in occasione della giornata internazionale della donnaArezzo, 19 febbraio 2026 – «L’8 marzo non vuole essere solo una data, ma nell’intento di questa Amministrazione c’è la volontà di dare un segno...