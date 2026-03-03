Giornata dell’udito ‘scienza e musica’ per innovazione e medicina di precisione

Oggi si celebra la giornata dell’udito con un focus su scienza e musica, evidenziando l’importanza della ricerca e delle nuove tecnologie nel campo della salute uditiva. L’evento mette in luce l’impegno nel promuovere l’innovazione e la medicina di precisione, coinvolgendo professionisti e ricercatori che lavorano per migliorare le soluzioni per le problematiche uditive.

(Adnkronos) – L'impegno nella promozione della salute uditiva si fonda su una costante attività di ricerca e innovazione, in dialogo continuo con la comunità medica. In questo contesto si inserisce il simposio 'Scienza e musica: ricerca e innovazione nella medicina di precisione', organizzato in occasione della Giornata mondiale dell'udito (World Hearing Day, 3 marzo) a Siena da Med-El, azienda impegnata in soluzioni impiantabili per l'udito. L'evento – spiegano i promotori in una nota – ha riunito key opinion leaders italiani e internazionali per approfondire le più recenti evidenze cliniche e gli sviluppi tecnologici nell'implantologia cocleare.