Giornata mondiale dell’udito simposio in Sala della Regina Apre Rampelli

In occasione della Giornata mondiale dell’udito, si è svolto un simposio nella Sala della Regina a Roma, aperto dal presidente della Camera dei Deputati. L’evento ha affrontato il tema della sordità, un problema che coinvolge circa 13 milioni di persone, e ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali. La giornata si concentra sulla sensibilizzazione e sulla diffusione di informazioni sul tema.

ROMA – La sordità è un problema nascosto che riguarda 13 milioni di persone. Ma oggi ai disturbi uditivi si può dare una risposta concreta grazie ai progressi della scienza e della tecnologia: apparecchi acustici sempre più avanzati, orecchi bionici e terapie geniche rendono possibile una vita piena e autonoma. Il 3 marzo, alle 10 nella Sala della Regina della Camera dei deputati, le associazioni di otorinolaringoiatri e audiologi, insieme a quelle dei pazienti, firmeranno un'alleanza per promuovere azioni comuni. L'evento sarà aperto dal vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli. Interverranno anche, con un messaggio, la ministra Alessandra Locatelli e, con un videomessaggio, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.