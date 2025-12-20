La droga nascosta nel parco giochi. Questa la scoperta effettuata dalle forze dell'ordine nel corso degli interventi effettuati sul litorale. Un'azione che in modo particolare ha riguardato le aree di Dragona e Acilia. E proprio qui è avvenuto il rinvenimento dello stupefacente.Crack nascosto nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Acilia, il crack nascosto nel parco giochi

Leggi anche: Casal di Principe, crack nascosto nei pantaloni e dosi nel bicchiere: 48enne bloccato dai Carabinieri

Leggi anche: In giro con il crack nascosto in macchina: arrestati due palermitani a Castronovo di Sicilia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ostia, crack nascosto sotto una mattonella al parco giochi e agenti feriti: raffica di arresti - Nelle ultime ore sul litorale romano la Polizia di Stato ha messo a segno quattro arresti in poche ore, concentrando l’azione tra Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco. msn.com