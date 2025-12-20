Acilia il crack nascosto nel parco giochi
La droga nascosta nel parco giochi. Questa la scoperta effettuata dalle forze dell'ordine nel corso degli interventi effettuati sul litorale. Un'azione che in modo particolare ha riguardato le aree di Dragona e Acilia. E proprio qui è avvenuto il rinvenimento dello stupefacente.Crack nascosto nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Casal di Principe, crack nascosto nei pantaloni e dosi nel bicchiere: 48enne bloccato dai Carabinieri
Leggi anche: In giro con il crack nascosto in macchina: arrestati due palermitani a Castronovo di Sicilia
Ostia, crack nascosto sotto una mattonella al parco giochi e agenti feriti: raffica di arresti - Nelle ultime ore sul litorale romano la Polizia di Stato ha messo a segno quattro arresti in poche ore, concentrando l’azione tra Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco. msn.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.