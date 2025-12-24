Droga nascosta nel parco giochi 2 arresti ad Acilia

Ostia, 24 dicembre 2025 – Nelle ultime ore l’attività della Polizia di Stato lungo il litorale romano ha portato all’arresto di due persone nell’ambito dei controlli straordinari disposti nelle zone considerate più sensibili sotto il profilo dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è concentrata in particolare nelle aree di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco, dove i servizi di prevenzione e repressione sono stati rafforzati proprio in risposta a un’attività di traffico di droga ritenuta persistente. Ad Acilia, un uomo e una donna sono stati fermati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma mentre recuperavano una busta nascosta all’interno di una mattonella di un parco giochi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

