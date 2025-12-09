Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14ª giornata | i malus al Fantacampionato

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 14ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori hanno ricevuto ammonizioni ed espulsioni, incidendo sulle strategie del Fantacampionato. Ecco la panoramica completa dei cartellini distribuiti, con dettagli sui calciatori e tecnici coinvolti. Un'analisi utile per chi desidera monitorare le sanzioni e ottimizzare le proprie scelte di formazione.

Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno collezionato dei cartellini durante il quattordicesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14170 giornata i malus al fantacampionato

© Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14ª giornata: i malus al Fantacampionato

Altre letture consigliate

giocatori allenatori ammoniti espulsiGiocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14ª giornata: i malus al Fantacampionato - Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno collezionato dei cartellini durante il quattordicesimo turno di campionato ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giocatori Allenatori Ammoniti Espulsi