Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14ª giornata | i malus al Fantacampionato

Nella 14ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori hanno ricevuto ammonizioni ed espulsioni, incidendo sulle strategie del Fantacampionato. Ecco la panoramica completa dei cartellini distribuiti, con dettagli sui calciatori e tecnici coinvolti. Un'analisi utile per chi desidera monitorare le sanzioni e ottimizzare le proprie scelte di formazione.

Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno collezionato dei cartellini durante il quattordicesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14ª giornata: i malus al Fantacampionato

