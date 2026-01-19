Controlli straordinari della polizia a Giarre e Riposto sanzioni per circa cinquemila euro

Sabato mattina, la polizia ha effettuato controlli straordinari a Giarre e Riposto, finalizzati a verificare il rispetto delle norme stradali e a contrastare fenomeni di illegalità. L’operazione ha coinvolto diverse zone dei due comuni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità sul territorio. Durante le verifiche sono state comminate sanzioni per circa cinquemila euro.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 228 persone e verificati 139 veicoli; accertate numerose infrazioni, con sospensioni e sequestri di mezzi e la decurtazione complessiva di 25 punti dalle patenti L'attività si è sviluppata su più fronti, con un pattugliamento delle arterie maggiormente trafficate e delle zone periferiche, secondo quanto previsto dal piano predisposto dalla questura di Catania per rafforzare i servizi di prevenzione, monitoraggio e vigilanza in tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza dei cittadini. Una specifica attenzione è stata riservata alle zone maggiormente frequentate da giovani per reprimere eventuali casi di spaccio di droga e da anziani per scongiurare la commissione di reati predatori nei loro confronti.

Paternò, nuovi controlli della polizia: elevate sanzioni per cinquemila euro

A Paternò, la polizia ha effettuato un controllo straordinario mirato a prevenire il consumo di droga e alcol tra i giovani minorenni. Durante l’operazione sono state elevate sanzioni fino a cinquemila euro, contribuendo a rafforzare il rispetto delle normative e la sicurezza nel territorio.

