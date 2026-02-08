Controlli della polizia in due ristoranti del centro cittadino | sanzioni per 24 mila euro

La polizia ha fatto controlli a sorpresa in due ristoranti del centro di Catania. Durante le ispezioni, sono state trovate diverse irregolarità e sono state comminate sanzioni per un totale di 24 mila euro. I proprietari dei locali dovranno ora fare i conti con le conseguenze delle verifiche.

Due ristoranti del centro di Catania sono stati al centro di un'operazione della task force coordinata dalla polizia, che ha contestato sanzioni per un totale di 24 mila euro a seguito di diverse irregolarità riscontrate.L’intervento è stato coordinato dagli agenti della squadra volanti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nella zona di San Berillo, polizia e vigili urbani hanno effettuato controlli straordinari, con posti di blocco in via Sturzo, via VI Aprile e piazza della Repubblica.

