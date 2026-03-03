Giannis Antetokounmpo | Ci aspettano 24 partite 24 battaglie

Durante la notte, Giannis Antetokounmpo è tornato in campo dopo un periodo di assenza, segnando il ritorno ufficiale dei Milwaukee Bucks in questa stagione. La partita ha visto i Bucks affrontare una sfida importante, con Antetokounmpo che ha ripreso a giocare dopo il recupero. La squadra si prepara ora a disputare 24 partite, che rappresentano altrettante battaglie da affrontare nel prossimo futuro.

la partita della scorsa notte ha visto la reintegrazione di giannis antetokounmpo sul campo dopo un periodo di assenza, una notizia di grande rilievo per i tifosi dei milwaukee bucks. il giocatore ha partecipato a un incontro cruciale contro i boston celtics, dimostrando di essere in buona forma e motivato a contribuire alla squadra. questo ritorno rappresenta un passo importante nel tentativo di risollevare le sorti del team, attualmente posizionato nelle zone medio-alte della classifica orientale. giannis antetokounmpo, noto per la sua versatilità e leadership, ha concordato con lo staff tecnico un utilizzo di circa 25 minuti in campo, durante i quali ha segnato 19 punti e raccolto 11 rimbalzi.

