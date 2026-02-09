Da settimane si parla del possibile ritorno di Giannis Antetokounmpo in campo. I tifosi aspettano news ufficiali, mentre i medici valutano ancora il suo stato di recupero. La decisione definitiva potrebbe arrivare presto, ma al momento non ci sono date certe. I Milwaukee Bucks sperano di riavere il loro star il prima possibile.

La situazione attuale ruota attorno al possibile rientro di Giannis Antetokounmpo dopo l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi nelle settimane recenti. Le indicazioni circolate indicano un recupero orientato all’immediato dopo l’All-Star Game, con l’obiettivo di riaccendere la squadra nelle fasi decisive della stagione e di potenziare la tenuta difensiva e la prolificità offensiva dei Bucks. Secondo ESPN, la finestra di recupero è prevista nella versione più breve possibile: quattro settimane dall’infortunio iniziale. La data cerchiata in rosso è 20 febbraio, giorno della prima partita dei Bucks dopo la pausa per l’All-Star break. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Quando tornerà in campo Giannis Antetokounmpo?

I Miami Heat stanno cercando di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione NBA.

I Milwaukee Bucks vogliono tenere Giannis Antetokounmpo oltre questa stagione.

