Come Giannis Antetokounmpo intende trovare la propria identità dopo aver saltato 15 partite NBA per infortunio

Dopo aver saltato 15 partite a causa di uno stiramento al polpaccio, Giannis Antetokounmpo ha dichiarato di dover “essere più intelligente” nel suo modo di giocare. Il giocatore dei Milwaukee Bucks è tornato in campo nella partita contro i Boston Celtics, che si è conclusa con una sconfitta per 108-81. La squadra ha affrontato questa sfida nel tentativo di riprendere il ritmo.

Giannis Antetokounmpo dice che deve “essere più intelligente” dopo essere tornato da 15 partite con uno stiramento al polpaccio nella sconfitta casalinga per 108-81 dei Milwaukee Bucks contro i Boston Celtics. “Sono semplicemente felice di essere là fuori e di poter aiutare i miei compagni di squadra in ogni modo possibile e di fare ciò che amo, ovvero giocare a basket”, ha detto Antetokounmpo. “Voglio tornare, ma voglio assicurarmi di essere in buona salute. Non metto a rischio me stesso”. Il 31enne si è descritto come “un po’ arrugginito” e ha detto che Milwaukee “non ha giocato bene”, avendo giocato 25 minuti alla sua prima apparizione dal 23 gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Giannis Antetokounmpo: "Proprietario in NBA Europe? Sarebbe un'opportunitàIl legame tra una stella del basket europeo e lo sviluppo della NBA sul continente resta centrale nel discorso sportivo odierno. Futuro di Giannis Antetokounmpo: le ultime novità dopo la notte decisivaNel contesto della stagione NBA, la situazione intorno a Giannis Antetokounmpo resta dinamica: la stella non sta esercitando pressioni pubbliche per... Una raccolta di contenuti su Come Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo: «Dipendesse da me, sarei già andato via da Milwaukee»Il futuro di Giannis Antetokounmpo ai Milwaukee Bucks appare più incerto che mai dopo le recenti dichiarazioni rilasciate in un'intervista esclusiva a COSMOTE TV. Nonostante il ... pianetabasket.com Giannis Antetokounmpo riafferma il suo amore per i Milwaukee BucksAncora fermo per infortunio ma vicino al rientro, Giannis Antetokounmpo ha sfruttato l’All-Star Weekend per ribadire il suo legame con Milwaukee, la franchigia in cui milita dal 2013 e con ... pianetabasket.com