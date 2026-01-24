Ggf Group accelera l’innovazione scommette sul talento ed è pronta ad assumere fino a 50 persone

Ggf Group, azienda di riferimento nella customer experience, annuncia l’apertura di nuove posizioni lavorative, con un piano di assunzioni che prevede fino a 50 assunti. Fondata da Guido Guidi ad Ancona, l’azienda prosegue nel suo percorso di crescita, puntando sull’innovazione e sul talento, per rafforzare la propria posizione nel settore e offrire soluzioni sempre più efficaci ai propri clienti.

ANCONA – Ggf Group, l’azienda leader nella customer experience, fondata dall’imprenditore Guido Guidi, continua a tracciare un percorso di crescita esponenziale, investendo con passione sul capitale umano e sull’innovazione tecnologica. Con oltre 300 collaboratrici e collaboratori, una squadra dinamica e inclusiva, il Gruppo si posiziona come una delle realtà più vivaci del settore, lanciando un ambizioso piano di assunzioni che prevede fino a 50 nuovi ingressi nel corso dell’anno in corso. Un’opportunità unica per talenti da tutta Italia di unirsi a un ecosistema all’avanguardia, dove la gentilezza, l’innovazione e il benessere delle persone sono al centro di tutto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

