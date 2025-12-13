La sughereta di Geraci Siculo e Castelbuono marchio certificato | Così valorizziamo i nostri ecosistemi

La sughereta di Geraci Siculo e Castelbuono ottiene un marchio certificato, sottolineando l’impegno nella tutela degli ecosistemi locali. Questo riconoscimento favorisce sia lo sviluppo turistico sia la valorizzazione ambientale, promuovendo una filiera sostenibile. Un passo importante per preservare il patrimonio naturale e promuovere pratiche responsabili nel territorio.

I risvolti turistici, ma soprattutto quelli ambientali. Senza dimenticare una valorizzazione della filiera con la creazione di un marchio specifico. La sughereta di Geraci e Castelbuono fa scuola. E richiama l'attenzione di esperti e professionisti del settore. Al Convento dei Padri Agostiniani. Palermotoday.it La sughereta di Geraci Siculo è un esempio: "Così le foreste tornano a vivere" - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Dal recupero alla valorizzazione ... palermotoday.it La sughereta di Geraci Siculo diventa un caso-studio - Si terrà il prossimo 7 ottobre, presso il convento dei Padri Riformati di Geraci Siculo, il convegno “Valorizzare le foreste siciliane: il caso studio della sughereta di Geraci Siculo”. blogsicilia.it Antonio Brunori, Segretario Generale Pefc Italia, ha partecipato al convegno “Conservazione delle sugherete e valorizzazione della filiera del sughero" - che si è svolto presso il Convento dei Padri Agostiniani di Geraci Siculo - con un intervento incentrato - facebook.com facebook © Palermotoday.it - La sughereta di Geraci Siculo e Castelbuono marchio certificato: "Così valorizziamo i nostri ecosistemi"

Geraci Siculo. Dal recupero alla valorizzazione della sughereta

Video Geraci Siculo. Dal recupero alla valorizzazione della sughereta Video Geraci Siculo. Dal recupero alla valorizzazione della sughereta