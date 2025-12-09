Filiera del sughero e biodiversità se ne parla a Geraci Siculo

Si terrà mercoledì 10 dicembre 2025, al Convento dei Padri Agostiniani di Geraci Siculo, il convegno dedicato alla "conservazione delle sugherete e alla valorizzazione della filiera del sughero", un appuntamento di rilievo per il territorio e per il settore forestale siciliano. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

