A Genova sono stati intensificati i controlli a causa di timori legati a un possibile attacco terroristico. In una scuola, gli studenti hanno lanciato un falso allarme bomba, portando all'evacuazione completa dell’edificio. Il messaggio circolato tra i giovani su alcune chat ha scatenato il panico tra studenti e insegnanti. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e verificare le minacce.

L’allarme è scattato quando nelle chat degli studenti è circolato un messaggio che parlava di un individuo in procinto di entrare a scuola con degli esplosivi. Inevitabile che scattassero i protocolli e i controlli di sicurezza, Sul posto, presso il Centro di formazione Cif di Borzoli a Genova, sono arrivate prima le volanti della polizia, poi le unità cinofile e infime gli artificieri. La scuola è stata completamente evacuata per consentire i controlli, durati oltre due ore. L’esito è stato fortunatamente negativo, All’origine dell’allarme probabilmente la bravata di qualche studente. Intanto in prefettura si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, aumentano i controlli per timore di un attacco terroristico, in una scuola gli studenti lanciano falso allarme bomba

