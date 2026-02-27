Caltanissetta falso allarme rapimento in una scuola | era l’attivazione accidentale di un braccialetto antistalking indossato da una bambina in un altro istituto

A Caltanissetta, questa mattina, un messaggio inviato in una chat di genitori ha causato preoccupazione tra le famiglie degli studenti di una scuola primaria. La comunicazione parlava di un rapimento in corso, ma si è poi scoperto che si trattava di un falso allarme. L’origine del falso allarme è stata identificata come l’attivazione accidentale di un braccialetto antistalking indossato da una bambina in un altro istituto.