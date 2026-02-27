Caltanissetta falso allarme rapimento in una scuola | era l’attivazione accidentale di un braccialetto antistalking indossato da una bambina in un altro istituto
A Caltanissetta, questa mattina, un messaggio inviato in una chat di genitori ha causato preoccupazione tra le famiglie degli studenti di una scuola primaria. La comunicazione parlava di un rapimento in corso, ma si è poi scoperto che si trattava di un falso allarme. L’origine del falso allarme è stata identificata come l’attivazione accidentale di un braccialetto antistalking indossato da una bambina in un altro istituto.
Un messaggio diffuso questa mattina in una chat di genitori a Caltanissetta ha generato forte apprensione tra le famiglie degli alunni di una scuola primaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il tentato rapimento della bimba fuori alla scuola di Monteverde era falso, cosa è successo davveroI poliziotti non hanno trovato alcun riscontro sul tentato rapimento di una bimba davanti alla scuola Oberdan a Monterverde.
“Errore di una babysitter al primo giorno di lavoro”, risolto il caso di presunto rapimento di una bambina:Risolto dalla polizia il caso del presunto tentato rapimento di una bambina in una scuola del quartiere Monteverde a Roma.
