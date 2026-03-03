Il Genoa si prepara alla partita contro la Roma con alcuni dubbi sulla formazione, poiché Norton, Cuffy e Baldanzi sono in forse a causa di problemi fisici. La squadra rossoblù sta affrontando una settimana complicata, e la condizione dei giocatori potrebbe influenzare le decisioni di De Rossi in vista dell’impegno all’Olimpico. La situazione resta incerta fino all’ultimo momento.

Calciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e.» Mercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Genoa, che tegola in vista della Roma! Norton-Cuffy e Baldanzi in dubbio per la sfida: le ultimissime Giudice Sportivo Serie A, squalifica per Wesley e Freuler: multa per la Roma! Tutte le decisioni dopo la 27^ giornata Bedin si racconta: «Luisito Suarez, un genio. Barella? E’ il mio preferito, abbiamo la stessa tigna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa, che tegola in vista della Roma! Norton?Cuffy e Baldanzi in dubbio per la sfida: le ultimissime

Leggi anche: Norton Cuffy Juve, arriva subito in bianconero? Il Genoa ha preso una decisione importante. Le ultimissime

Norton Cuffy alla Juventus, i bianconeri hanno presentato la prima offerta: la risposta del Genoa. Le ultimissime sull’affareCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Tutto quello che riguarda Genoa che tegola in vista della Roma...

Temi più discussi: ? URAGANO Genoa: 3-0 e Toro nel baratro! Norton-Cuffy gol e KO, Ilkhan ?; Problemi per Baldanzi, Genoa col fiato sospeso; Qui Genoa - Resta incerta la presenza di Norton-Cuffy dopo le sue sedute odierne. Otoa ancora a parte; Il Secolo XIX - Genoa, Norton-Cuffy out al 99%. Due soluzioni per sostituirlo.

Genoa, ipotesi stiramento per Baldanzi. Anche Norton-Cuffy è in dubbioIl conto alla rovescia per la sfida di domenica tra Roma e Genoa è iniziato. Il Ferraris è pronto a colorarsi interamente di rossoblù (il settore ospiti rimarrà chiuso per il divieto di trasferte ai t ... ilromanista.eu

Genoa, quante valutazioni alla ripresa: da Baldanzi a Norton-Cuffy, il punto sull'infermeriaLa sfida con la Roma all'orizzonte. Smaltita la sconfitta di San Siro contro l'Inter, il Genoa tornerà in campo quest'oggi al Signorini. tuttomercatoweb.com

De Rossi preferisce non rischiare Norton-Cuffy. Al fianco di Colombo torna Vitinha, seconda gara consecutiva da titolare per Baldanzi - facebook.com facebook

Qui #Genoa - A San Siro senza Otoa e Norton-Cuffy. I giocatori convocati da De Rossi per l' #Inter x.com