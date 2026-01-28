Norton Cuffy alla Juventus i bianconeri hanno presentato la prima offerta | la risposta del Genoa Le ultimissime sull’affare

La Juventus ha fatto la prima mossa per Norton Cuffy, offrendo un prestito con obbligo di riscatto al Genoa. La risposta dei liguri ancora non si conosce, ma i bianconeri sono determinati a chiudere la trattativa. Nel frattempo, la situazione resta calda e i tifosi aspettano sviluppi concreti.

Norton Cuffy alla Juventus, Ottolini ha presentato una offerta di prestito con obbligo di riscatto. La risposta del Genoa. Tutti i dettagli. Il mercato della Juventus non si ferma all’attacco. Mentre i riflettori sono puntati sui grandi nomi per il reparto avanzato, la dirigenza bianconera sta lavorando intensamente per puntellare le corsie esterne. L’obiettivo numero uno per la fascia destra è diventato Brooke Norton-Cuffy, un profilo giovane e di spinta che ha attirato l’attenzione di Giuntoli grazie alle sue prestazioni con la maglia del Grifone. Il dialogo tra Torino e Genova è ufficialmente iniziato, ma la strada per arrivare alla fumata bianca presenta ancora delle salite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

