Gelato Grisbì e Cubik Elah | Tonitto 1939 firma due novità 2026
Prende il via “Iconic Italia Gelato Brands”, un progetto dedicato a celebrare i marchi più amati della tradizione dolciaria italiana, trasformandoli in innovative esperienze di gelato. Tra le novità del 2026, Gelato Grisbì e Cubik Elah, firmate Tonitto 1939, si distinguono per creatività e qualità, arricchendo il panorama del gelato artigianale italiano.
Prende il via “Iconic Italia Gelato Brands”, il progetto che celebra i marchi più amati della tradizione dolciaria italiana trasformandoli in nuove esperienze di gelato. Al momento racchiude Bauli, Sperlari, Grisbì ed Elah Dufour Novi Tonitto 1939 si appresta a iniziare il 2026 con una serie di importanti novità che rafforzano la sua posizione nel mercato frozen e consolidano la collaborazione con i grandi marchi della tradizione dolciaria italiana. L’azienda ligure, leader in Italia per il sorbetto, il gelato senza zuccheri aggiunti e i gelati “speciali” (High Protein, Vegan), annuncia infatti due nuove partnership con Grisbì (Gruppo Vicenzi) ed Elah (Gruppo Elah Dufour Novi) e amplia il lavoro già avviato con il Gruppo Bauli e Sperlari, introducendo quattro nuovi gelati che uniscono gusto, storia e capacità innovativa. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Tonitto cresce con i gelati in «co-branding» e rilancia con Grisbì e la caramella mou di Elah - L’azienda genovese amplia il progetto Iconic Italia Gelato Brands dopo le collaborazioni già avviate (e ora in espansione) con Bauli e Sperlari ... ilsole24ore.com scrive
Gelato Grisbì e Cubik Elah: Tonitto 1939 firma due novità 2026 - Tonitto 1939 si appresta a iniziare il 2026 con una serie di importanti novità che rafforzano la sua posizione nel mercato frozen e consolidano la collaborazione con i grandi marchi della tradizione d ... Lo riporta comunicati-stampa.net
