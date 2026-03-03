Gazzetta dello Sport | Napoli infinito

Il Napoli continua a sorprendere, dimostrando di non arrendersi fino all’ultimo secondo. La squadra ha affrontato numerose sfide nel corso della stagione, mantenendo la determinazione anche quando le cose sembravano complicate. La Gazzetta dello Sport descrive il club come “infinito”, sottolineando come la squadra abbia appreso che la partita non finisce finché l’arbitro non fischia la fine.

Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, al minuto 95 e oltre della sfida contro il Verona è successo ciò che sembrava impossibile: Romelu Lukaku ha preso il pallone, lo ha trasformato in sentenza e ha regalato agli azzurri una vittoria che vale più dei tre punti. È il simbolo di un nuovo tempo. Un ciclo di quattro partite che ha cambiato umore e prospettiva, rimettendo il Napoli in corsa piena per la Champions.

Gazzetta dello Sport: "Mourinho-Conte, la resa dei conti a Lisbona: storia di un duello infinito" Non è un semplice incrocio di Champions, ma un...

L'Udinese probabilmente non lotterà per l'Europa né per la salvezza, ma serate come questa accendono la passione e danno senso alla stagione.

Dalla vittoria a Sanremo al cuore azzurro. Nell'intervista firmata da Francesco Rizzo sulla Gazzetta dello Sport, Sal Da Vinci intreccia musica, passione e Napoli, raccontando un legame viscerale con

Il successo c'è, ma il modo in cui è arrivato continua a far discutere. La Gazzetta dello Sport analizza il 2-1 del Napoli a Verona come una vittoria stentata,

