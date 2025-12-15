Gazzetta dello Sport | Napoli flop
Nonostante le aspettative, il Napoli attraversa un momento difficile, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport che lo definisce un “flop”. In un contesto di stagioni altalenanti, l’Udinese, anche senza grandi ambizioni, regala serate che accendono la passione e danno significato alla competizione calcistica.
"> L’Udinese probabilmente non lotterà per l’Europa né per la salvezza, ma serate come questa accendono la passione e danno senso alla stagione. Il successo contro il Napoli, maturato nella ripresa, è una di quelle partite capaci di rompere la routine e far vibrare uno stadio. Lo racconta Pierfrancesco Archetti, inviato a Udine per la Gazzetta dello Sport, analizzando una vittoria che pesa più per il prestigio che per la classifica. I numeri parlano chiaro: il Napoli non perdeva contro l’Udinese dal 2016. Da allora, quattordici vittorie e quattro pareggi, compreso quello che spalancò la strada allo scudetto del 2023. Napolipiu.com
