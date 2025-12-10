Gazzetta dello Sport | Mourinho-Conte la resa dei conti a Lisbona | storia di un duello infinito

L'atteso confronto tra José Mourinho e Antonio Conte a Lisbona rappresenta più di una semplice sfida di Champions: è l'ennesimo capitolo di un duello che da anni infiamma il calcio italiano e internazionale, caratterizzato da rivalità e rispetto reciproco. Un incontro che promette emozioni e tensioni, simbolo di due allenatori tra i più vincenti e controversi del panorama calcistico.

Non è un semplice incrocio di Champions, ma un nuovo capitolo della saga tra José Mourinho e Antonio Conte. Come ricorda Sebastiano Vernazza nella Gazzetta dello Sport, la sfida di questa sera al Da Luz arriva in un momento particolare della carriera di entrambi: Mou torna "a casa" senza però essere un capo indiano sul viale del tramonto, mentre Conte si presenta da campione d'Italia e con un Napoli rigenerato. A Lisbona si respira l'attesa delle grandi notti, anche se il Benfica di Mourinho è lontano dai fasti del passato.

