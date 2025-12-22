È bastato il suo ingresso in studio per scatenare l’entusiasmo. Roberto Benigni è tornato da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove e lo ha fatto con la sua solita, travolgente energia: «Sono corso come un bambino fuori dalla macchina», ha esclamato il premio Oscar, accolto da una standing ovation interminabile. Tra battute e riflessioni profonde, l’attore ha raccontato il suo legame speciale con il papa Leone XIV e il successo del suo ultimo lavoro dedicato a San Pietro. Roberto Benigni, tra pubblico e privato. guarda le foto Roberto Benigni a Che tempo che fa, il racconto dell’incontro con papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore premio Oscar non si è risparmiato: dall'incontro con il Papa, all'invettiva contro la guerra. Ecco cosa ha detto nel faccia a faccia con Fazio

Leggi anche: Meloni al TgLa7: «L’Europa deve difendersi da sola». Ucraina, referendum e la battuta sul faccia a faccia con Schlein: cosa ha detto la premier

Leggi anche: Lautaro Inter, oggi il faccia a faccia con Chivu: si decide la sua gestione verso il Napoli! Cosa aspettarsi con l’Union SG

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oscar l’Italia di Familia è fuori Ma la sorpresa sono due corti animati.

C’è un attore premio Oscar in vacanza a Bologna - Non capita certo tutti i giorni di vedere un premio Oscar a spasso per le vie del Quadrilatero, ma questa mattina è successo. ilrestodelcarlino.it

Palio di Siena da star, per le prove arriva l’attore premio Oscar Eddie Redmayne. E si attendono anche Madonna e Sting - Agli occhi di chi arriva da fuori non è detto che sia sempre così, ma a giudicare dagli sguardi sbalorditi che si ... corrierefiorentino.corriere.it

Il premio Oscar Redmayne in Piazza. Potrebbe arrivare anche Madonna - Tanto da passare a lungo inosservato fra i cavalli che, davanti al Comune, si alternavano ... lanazione.it

Robert De Niro, Brian May, e Roger Taylor sono figure iconiche – un attore premio Oscar e i leggendari membri dei Queen – che si sono incontrati nel 2002 per il lancio del musical dei Queen, "We Will Rock You", prodotto anche dalla compagnia di De Niro, e - facebook.com facebook

Buon compleanno #BradPitt! Oggi il grande attore Premio Oscar compie 62 anni #StayRock x.com