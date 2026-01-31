Bollette luce e gas di negozi e ristorante fino a +70% | 10mila euro al mese

Le bollette di luce e gas di negozi e ristoranti sono salite molto più del passato. Alla fine del 2025, i costi energetici sono aumentati del 28,8% per l’elettricità e del 70,4% per il gas rispetto al 2019. Per molti negozi, si tratta di spese che arrivano anche a 10 mila euro al mese, un aumento che mette sotto pressione i bilanci e rischia di far chiudere alcune attività.

Negozi e ristoranti vedono aumentare le bollette di luce e gas. Un dato emerso alla fine del 2025: le bollette elettriche risultano aumentate del 28,8% e quelle del gas del 70,4% rispetto al 2019. A incidere sul prezzo finale non è soltanto la componente energia, ma anche gli oneri generali di sistema. Infatti, dopo la fine delle misure emergenziali, questi sono tornati a pesare per il 20% del totale. Il dato colpisce le attività soprattutto per via della tendenza al ribasso dei prezzi all’ingrosso di gas ed energia elettrica, che hanno segnato rispettivamente -28% per il gas e -36% per l’energia elettrica nei primi cinque mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Le imprese del terziario, tra negozi e ristoranti, sono in allarme per i costi energetici.

